Сир та сирний продукт: як відрізнити?

Українці часто купують сир, а виробники вдало його підробляють. Як відрізнити сир від сирного продукту? Читайте просто зараз.

Що варто знати про сир?

Сир – це харчовий продукт, який виготовляється з молока корів, кіз, буйволів, овець. Йому притаманний світло-жовтий або білий колір.

Вчені вважають, що сир додає здоров’я і допомагає боротися з раком, але це стосується лише сирів високої якості.

Сир містить:

пробіотики, які запобігають старінню;

групу вітамінів А, які відповідають за еластичність шкіри;

групу вітамінів В, які позитивно впливають на імунну систему. Тому, якщо ви тільки перехворіли, поласуйте шматочком твердого сиру.

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Що варто знати про сирний продукт?

Не містить корисні речовини для організму.

Містить менше 20% молока, що не є притаманним для справжнього сиру.

Виробники для виготовлення сирного продукту користуються пальмовою олією. Вона не дуже корисна для здоров’я, адже саме цей компонент з високим вмістом жирів може спровокувати неочікуваний біль у животі.

Як відрізнити сир від сирного продукту?

Уважно перевіряйте склад. У справжньому сирі ви ніколи не знайдете кокосову або пальмову олію.

Зверніть увагу на колір. Насичений жовтий – ознака барвників.

Сир на вагу краще не брати, адже складу там ви не побачите. Перевірити його можна хіба що у продавців.

Ціна. Якщо ви побачили на прилавку дешевий сир, знайте, швидше всього ви маєте справу з сирним продуктом.

Сирний продукт містить рослинні масла і, відповідно, він буде коштувати дешевше. Отож, чим вища ціна, тим якісніший сир.

Як перевірити сир на якість в домашніх умовах? Лайфхак

Візьміть шматочок сиру та зігніть його під кутом 90 градусів. Якщо сир ламається – це підробка.

Сир – корисний продукт. Головне, їсти його в міру та вміти відрізняти від підробок. Не купуйте те, що дешево, вибирайте якість.

Алла Гичка

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перевірити молоко в домашніх умовах.

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