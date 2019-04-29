Сир та сирний продукт: як відрізнити?

Українці часто купують сир, а виробники вдало його підробляють. Як відрізнити сир від сирного продукту? Читайте просто зараз.
Що варто знати про сир?
Сир – це харчовий продукт, який виготовляється з молока корів, кіз, буйволів, овець. Йому притаманний світло-жовтий або білий колір.
Вчені вважають, що сир додає здоров’я і допомагає боротися з раком, але це стосується лише сирів високої якості.
Сир містить:
- пробіотики, які запобігають старінню;
- групу вітамінів А, які відповідають за еластичність шкіри;
- групу вітамінів В, які позитивно впливають на імунну систему. Тому, якщо ви тільки перехворіли, поласуйте шматочком твердого сиру.
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Що варто знати про сирний продукт?
- Не містить корисні речовини для організму.
- Містить менше 20% молока, що не є притаманним для справжнього сиру.
- Виробники для виготовлення сирного продукту користуються пальмовою олією. Вона не дуже корисна для здоров’я, адже саме цей компонент з високим вмістом жирів може спровокувати неочікуваний біль у животі.
Як відрізнити сир від сирного продукту?
- Уважно перевіряйте склад. У справжньому сирі ви ніколи не знайдете кокосову або пальмову олію.
- Зверніть увагу на колір. Насичений жовтий – ознака барвників.
- Сир на вагу краще не брати, адже складу там ви не побачите. Перевірити його можна хіба що у продавців.
- Ціна. Якщо ви побачили на прилавку дешевий сир, знайте, швидше всього ви маєте справу з сирним продуктом.
- Сирний продукт містить рослинні масла і, відповідно, він буде коштувати дешевше. Отож, чим вища ціна, тим якісніший сир.
Як перевірити сир на якість в домашніх умовах? Лайфхак
Візьміть шматочок сиру та зігніть його під кутом 90 градусів. Якщо сир ламається – це підробка.
Сир – корисний продукт. Головне, їсти його в міру та вміти відрізняти від підробок. Не купуйте те, що дешево, вибирайте якість.
Алла Гичка
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перевірити молоко в домашніх умовах.
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