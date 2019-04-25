Топ-9 зірок-дюймовочок, чий зріст нижчий за 160 см

Коли ми бачимо їх на червоних доріжках, на фото чи з екранів телевізорів, то комплексуємо, бо думаємо, що усі вони – моделі. Проте насправді зріст цих популярних зірок нижчий за 160 см!
1. Шакіра
Зріст Шакіри – 155 см, але це ніколи не заважало їй виділятися з-поміж інших.
Співачка чудово танцює навіть на 15-сантиметрових підборах!
2. Леді Гага
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ви думали, що Леді Гага – висока блондинка?
Насправді таку ілюзію роблять її височезні підбори. А її зріст насправді – 155 см!
3. Єва Лонгорія
Вона була найнижчою з «Відчайдушних домогосподарок», через що часто знімалася у сценах, стоячи на кріслі! Її зріст – 158 см.
4. Крістіна Агілера
Посмотреть эту публикацию в Instagram
І в цієї поп-діви невисокий зріст, через який її дражнили в дитинстві, – 156 см.
Проте яка різниця, якого ти зросту, якщо ти – Крістіна Агілера?
Також дивіться Як подруги Алісса Мілано та Шеннен Догерті стали ворогами?
5. Різ Візерспун
Недарма акторка Різ Візерспун виглядає сестрою для своєї доньки, адже та її вже переросла. Зріст Різ – 154 см.
6. Аріана Ґранде
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ви помітили, що Аріана майже завжди на публіці з’являється на високих підборах?
А все через те, що дівчина соромиться свого зросту – 155 см!
7. Ванесса Хадженс
Ніхто не міг подумати, що зріст Ванесси – всього 155 см.
А все через те, що її тодішній бойфренд – Зак Ефрон – мав всього 175 см, і вона добре виглядала на його фоні.
8. Кортні Кардашян
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Усі сестри Кардашян – невисокого зросту, але Кортні – взагалі маленька на їхньому фоні. Її зріст – всього 149 см!
9. Гілларі Дафф
Зріст Гіларі – 156 см. Проте дівчина втілила себе у багатьох сферах – вона і акторка, і співачка, і модель, і продюсер, і підприємець!
Іра Ухіна
Також дивіться Кажуть, що не шикують: на що жаліються українські зірки?
|0