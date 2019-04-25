Топ-9 зірок-дюймовочок, чий зріст нижчий за 160 см

Коли ми бачимо їх на червоних доріжках, на фото чи з екранів телевізорів, то комплексуємо, бо думаємо, що усі вони – моделі. Проте насправді зріст цих популярних зірок нижчий за 160 см!

1. Шакіра



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shakira (@shakira) 7 Сен 2018 в 2:29 PDT

Зріст Шакіри – 155 см, але це ніколи не заважало їй виділятися з-поміж інших.

Співачка чудово танцює навіть на 15-сантиметрових підборах!

2. Леді Гага



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 30 Янв 2019 в 10:32 PST

Ви думали, що Леді Гага – висока блондинка?

Насправді таку ілюзію роблять її височезні підбори. А її зріст насправді – 155 см!

3. Єва Лонгорія



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 16 Апр 2019 в 7:46 PDT

Вона була найнижчою з «Відчайдушних домогосподарок», через що часто знімалася у сценах, стоячи на кріслі! Її зріст – 158 см.

4. Крістіна Агілера



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 31 Дек 2018 в 8:20 PST

І в цієї поп-діви невисокий зріст, через який її дражнили в дитинстві, – 156 см.

Проте яка різниця, якого ти зросту, якщо ти – Крістіна Агілера?

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5. Різ Візерспун



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 21 Апр 2019 в 9:40 PDT

Недарма акторка Різ Візерспун виглядає сестрою для своєї доньки, адже та її вже переросла. Зріст Різ – 154 см.

6. Аріана Ґранде



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ariana Grande (@arianagrande) 28 Мар 2019 в 4:44 PDT

Ви помітили, що Аріана майже завжди на публіці з’являється на високих підборах?

А все через те, що дівчина соромиться свого зросту – 155 см!

7. Ванесса Хадженс



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) 14 Апр 2019 в 1:22 PDT

Ніхто не міг подумати, що зріст Ванесси – всього 155 см.

А все через те, що її тодішній бойфренд – Зак Ефрон – мав всього 175 см, і вона добре виглядала на його фоні.

8. Кортні Кардашян



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 17 Окт 2018 в 12:34 PDT

Усі сестри Кардашян – невисокого зросту, але Кортні – взагалі маленька на їхньому фоні. Її зріст – всього 149 см!

9. Гілларі Дафф



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff) 26 Фев 2019 в 9:35 PST

Зріст Гіларі – 156 см. Проте дівчина втілила себе у багатьох сферах – вона і акторка, і співачка, і модель, і продюсер, і підприємець!

Іра Ухіна

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