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ICTV / Ранок / Як розібрати гардероб самостійно: поради від модного експерта / 18.03.2019 14:22

Як розібрати гардероб самостійно: поради від модного експерта

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Як розібрати гардероб самостійно і позбутися зайвих речей? Без вагань, скажете ви, зробити це неможливо. Але хочете змін – починайте з себе. І, бажано, з гардеробу.

Бо як уже завелось у суспільстві, яка б гарна душа у вас не була, все одно зустрічають по одежі.

Отож, отримайте ковток свіжого повітря. Створіть себе нову. Як? Я уже поспілкувалася з експертом у цій справі Ольгою Євсою.

«Коли людина позбавляється непотрібних речей – це дуже класно. І кожного разу, коли відкладаєш ці речі, стає дуже легко. Відкривається новий простір, і я бачу новий погляд у жінок. Як вони змінюються. Як вони починають наче літати. Тому, в першу чергу, треба позбавитися цих речей», – радить модний експерт.

Як розібрати гардероб? 5 важливих порад

Відкрийте ту «чорну кімнату» з усім одягом і зробіть повну ревізію.

  • Знайшли старі футболки, сукні, шорти, спідниці чи штани, які давно не одягали – сміливо викидайте. І не змушуйте себе вагатись.

Не потрібно казати: «Ай ні, лишу, буду вдома ходити». Не ходіть у старому. Ходіть у красивому. А раптом ваша доля на поріг ступить, а ви не готові?!

«Запитайте себе: скільки разів за місяць ви одягали певну річ? Якщо жодного, тоді запитайте, скільки за рік. Якщо і тут відповіді не знайшлося, подумайте, коли ви взагалі її одягали? Тоді людина сама усвідомить чи потрібна їй та річ», – каже модний експерт Ольга Євса.

  • У вашому гардеробі обов’язково повинні бути вішалки. Адже є одяг з делікатної тканини або речі, які ви вимушені часто прасувати. Краще розвісити їх у шафі.
  • Кожна річ любить окреме місце. Йдеться про сезони. Краще відділяти речі зимового і літнього періоду по різних поличках. До того ж, так легше буде шукати одяг.
  • Розділяйте кофти, футболки, штани окремо по поличках. Сукні сміливо вішайте в шафу.
  • Купуйте базові речі. Це речі, які легко поєднуються одна з одною: за кольором і по фактурі. Тобто – класика.

Як визначити, що річ з базового гардеробу?

«Потрібно взяти річ, приміряти і подумати: якщо я вдягну її через три роки, це видасть мене, що це був тренд і що придбала її 3 роки тому?», – радить модний експерт.

Отже, до класичного базового гардеробу входять: тренч, водолазка, джинси з високою посадкою, біла футболка, біла блуза, маленька чорна сукня, сукня міді.

Джинсовка, брючний костюм, жакет, класичне пальто, кеди або кросівки (бажано, білі), балетки, лодочки і звичайно класичні туфлі на тонкому каблуку.

Як радить наш модний експерт Ольга Євса, таку ревізію одягу потрібно робити періодично. Якщо ви давно не розбирали гардероб, то зробіть це один раз. А потім через два тижні/місяць повторіть.

«Треба хоча б періодично змінювати свій гардероб. Це як колообіг у природі. Він у всьому є. Так само він має бути і в гардеробі», – додала Ольга.

Ви можете залишити одну річ важливу вашому серцю, а з іншими краще попрощатися.

Алла Гичка 

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Теги: Алла Гичка, базовий одяг, гардероб, модні тренди
18.03.2019 14:22
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