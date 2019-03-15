Постные блюда на каждый день: лучшие рецепты

Утро в Большом Городе собрало лучшие блюда в пост на каждый день. Эти рецепты помогут разнообразить ваше меню в Великий пост 2019. Мы не хотим писать о тушеной капусте и прочих привычных блюдах 🙂 Поэтому предлагаем только самые простые, сытные и оригинальные постные блюда.
Великий пост в 2019 году у православных христиан начался 11 марта и продлится до Пасхи, которую будут праздновать 28 апреля. Безусловно, важнейший элемент поста – отказ от так называемой скоромной пищи.
Что нельзя есть в пост? Список продуктов
- Мясо, колбаса, сосиски
- Рыба (за исключением 7 и 21 апреля)
- Молочные продукты (молоко, сыр, сливочное масло)
- Яйца
- Алкоголь (правда, по воскресеньям разрешается выпить немного вина)
- Растительное масло (разрешается только по субботам и воскресеньям)
Блюда в пост на каждый день
Морковные котлеты
Ингредиенты:
- Морковь – 600-700 г
- Манная крупа – 0,5 стакана
- Отрубная мука для панировки
- Зелень (петрушка, зеленый лук) – 1 пучок
- Соль, черный перец
- Отрубная мука для панировки
Приготовление:
Отвариваем морковь и натираем на мелкой терке. Добавляем манную крупу и мелко нарезанную зелень. Солим, перчим, тщательно перемешиваем и формируем из морковного теста котлеты. Панируем их в отрубной муке, выкладываем на пергамент для выпечки и отправляем в духовку, разогретую до 220 градусов. Через 20-25 минут вкусные морковные котлетки – готовы!
Морковные котлеты – отличный вариант блюда в пост на каждый день.
Также читайте Як уникнути раку: практичні поради з харчування
Тефтели из гречки с грибами
Ингредиенты:
- Отварная гречка – 400г
- Грибы – 200г
- Репчатый лук – 5-6 средних луковиц
- Цельнозерновая мука – 5 ст.л
- Томатная паста – 150г
- Зелень
- Соль, перец
Приготовление:
Мелко нарежьте лук и обжарьте вместе с грибами. В будние дни – обжаривайте без масла, если необходимо – добавьте несколько ложек воды. Смешайте с гречкой. При желании – попустите через мясорубку. Добавьте нарезанную зелень, муку, соль и перец. Перемешайте, сформируйте тефтельки и обжарьте на антипригарной сковороде без масла. Затем разведите водой томатную пасту, слегка посолите и залейте тефтельки. Накройте крышкой и оставьте томиться еще 5-7 минут.
Паштет из фасоли с орехами
Ингредиенты:
- Консервированная красная фасоль – 400 г
- Лук – 1 шт
- Поджаренные грецкие орехи – 50 г
- Чеснок – 2 зубка
- Соль, перец
- Зерна граната для украшения
Приготовление:
Слейте жидкость с фасоли, измельчите в блендере вместе с орехами, чесноком и луком. Посолите, поперчите, тщательно перемешайте. Готовый паштет украсьте зернами граната. Подавайте со свежим хлебом или тостами.
Фасоль богата белками, поэтому она может стать основой меню в пост 2019 года.
Конфеты из орехов и сухофруктов
Ингредиенты:
- Грецкие орехи – 200 г
- Изюм – 200 г
- Чернослив – 200 г
- Курага – 200 г
- Какао-порошок – 70 г
- Кокосовая стружка – 60 г
Приготовление:
Измельчите в блендере орехи. Добавьте сухофрукты и какао, ещё раз хорошо всё перебейте. Если масса получается слишком сухой – добавьте несколько ложек воды. Влажными руками сформируйте шарики и обваляйте их в кокосовой стружке. Вкуснейшие постные конфеты – готовы!
Рисовый пудинг
Ингредиенты:
- Рис – 1,5 стакана
- Вода – 3 стакана
- Яблоки – 300 г
- Изюм – 50 г
- Сахар – 100 г
- Корица – 0,5 ч.л
- Лимонный сок – 1 ст.л
Отварите рис до полуготовности около 10 минут. Очистите и мелко нарежьте яблоки, посыпьте корицей и слегка сбрызните лимонным соком. Залейте изюм кипятком и оставьте на 10 минут, затем слейте воду и добавьте изюм к яблокам.
Выложить в форму половину риса, сверху выложите яблочную начинку, слой сахара и оставшийся рис. Накройте крышкой или фольгой. Запекайте 20-25 минут при температуре 150°С. За 5 минут до готовности – снимите фольгу, чтобы пудинг немного подрумянился. Готовое блюдо украсьте орехами и сухофруктами. Приятного аппетита! 🙂
Алина Литвиненко
Также читайте Як позбутися залежності від солодкого: 5 секретів
|0
|-
|0