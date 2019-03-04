Масляна 2019: найкращі солодкі начинки для млинців

Масляна прийшла, а отже – час готувати рум’яні та ароматні млинці!
Ми зібрали для вас найсмачніші та найпростіші в приготуванні солодкі начинки для млинців. Ягоди, морозиво, шоколад чи, може, яблука в карамелі… Що вам більше до смаку? Обирайте – і смачного! 🙂
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З карамелізованими яблуками
- 3 яблука
- 120 грамів цукру
- 50 грамів вершкового масла
- 2 ст.л. подрібнених волоських горіхів
- Кориця за смаком
Яблука очистіть і поріжте кубиками. На сковороді з антипригарним покриттям розтопіть вершкове масло, додайте цукор і проваріть до розчинення цукру. Після цього всипте яблука і варіть на повільному вогні до розм’якшення яблук. Посипте корицею, акуратно перемішайте та зніміть з вогню. Змішайте з подрібненими горішками. Охолодіть до кімнатної температури – і можна начиняти млинці.
З морозивом і ягодами
- 200 грамів морозива
- Свіжі або заморожені ягоди (ваші улюблені) – 200 грамів
В серединку млинця викласти трохи морозива і ягоди. Скласти куточком. Прикрасити ягодами і морозивом. Зверху можна полити розтопленим шоколадом, медом або полуничним джемом.
З шоколадним кремом
- 100 грамів шоколаду
- 30 грамів вершкового масла
- 3 столових ложки згущеного молока
Постійно помішуючи, розтопіть на водяній бані шоколад з вершковим маслом. Зніміть миску з водяної бані і додайте згущене молоко. Кожен млинець змастіть шоколадом і скрутіть трубочкою. Зверху прикрасьте шоколадом, горіхами та свіжою м’ятою.
Аліна Воронкова
Нагадаємо, раніше ми публікували рецепти найкращих несолодких начинкок для млинців
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