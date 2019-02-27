Рецепт суперсмачних млинців на Масляну

На порозі Масляна, тому телеведучий Антон Равицький вирішив поділитись рецептом суперсмачних млинців. І ось, що вам знадобиться для їх приготування:

600 ml молока;

1,5 склянки пшеничного борошна;

4 яйця;

3 столові ложки вершкового масла;

1 столова ложка крохмалю;

3 столові ложки цукру;

1 чайна ложка солі.

Робимо тісто: вінчиком збиваємо яйця, додаємо цукор, сіль, поступово всипаємо борошно, крохмал та розтоплене вершкове масло. Тісто має настоятися 30 хвилин і після цього можна випікати.

Як святкують Масляну в різних куточках світу

Франція та США

У Франції та Сполучених Штатах Масляну називають – Жирний вівторок або свято Марді Гра. Там проводять гучні карнавали. Головні на святі – король та королева, які дарують усім смачні подарунки.

Фінляндія

У Фінляндії бажають слизьких гірок та сніжної зими у цей день. Тому що фінська Масляна – це спортивні розваги і гуляння на свіжому повітрі: лижі, сани, ковзани та сноуборди. Фіни люблять спорт і замість млинців полюбляють здобні булочки з вершками.

Англія

Англійці на Масляну влаштовують млинцевий забіг. Спочатку печуть рум’яний млинець, а потім з ним бігають. Сотні учасників у фартухах та пишних спідницях намагаються дістатися фінішу і не впустити млинця. Деякі навіть підкидають його в повітрі.

Польща

У Польщі Масляну називають Днем молодят. В останні дні святкового тижня там влаштовують жартівливий ярмарок: будь-який хлопець може купити дівчину, яка сподобається. Відкупитись від несподіваного нареченого можна, але реальними грошима. Така традиція існує вже декілька століть.

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