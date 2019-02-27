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ICTV / Ранок / Рецепт суперсмачних млинців на Масляну / 27.02.2019 20:03

Рецепт суперсмачних млинців на Масляну

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На порозі Масляна, тому телеведучий Антон Равицький вирішив поділитись рецептом суперсмачних млинців. І ось, що вам знадобиться для їх приготування: 

  • 600 ml молока;
  • 1,5 склянки пшеничного борошна;
  • 4 яйця;
  • 3 столові ложки вершкового масла;
  • 1 столова ложка крохмалю;
  • 3 столові ложки цукру;
  • 1 чайна ложка солі.

Робимо тісто: вінчиком збиваємо яйця, додаємо цукор, сіль, поступово всипаємо борошно, крохмал та розтоплене вершкове масло. Тісто має настоятися 30 хвилин і після цього можна випікати.

Як святкують Масляну в різних куточках світу

Франція та США

У Франції та Сполучених Штатах Масляну називають – Жирний вівторок або свято Марді Гра. Там проводять гучні карнавали. Головні на святі – король та королева, які дарують усім смачні подарунки.

Фінляндія

У Фінляндії бажають слизьких гірок та сніжної зими у цей день. Тому що фінська Масляна – це спортивні розваги і гуляння на свіжому повітрі: лижі, сани, ковзани та сноуборди. Фіни люблять спорт і замість млинців полюбляють здобні булочки з вершками.

Англія  

Англійці на Масляну влаштовують млинцевий забіг. Спочатку печуть рум’яний млинець, а потім з ним бігають. Сотні учасників у фартухах та пишних спідницях намагаються дістатися фінішу і не впустити млинця. Деякі навіть підкидають його в повітрі.

Польща

У Польщі Масляну називають Днем молодят. В останні дні святкового тижня там влаштовують жартівливий ярмарок: будь-який хлопець може купити дівчину, яка сподобається. Відкупитись від несподіваного нареченого можна, але реальними грошима. Така традиція існує вже декілька століть.

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Теги: Антон Равицький, млинці, рецепти
27.02.2019 20:03
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