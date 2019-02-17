Грошові прикмети: як притягнути до себе гроші

Хочу жити так, щоб ні в чому собі не відмовляти. Для цього не вистачає лише машинки, яка друкує гроші. Але у мене її немає і у вас, думаю, теж. Та попри цей недолік є шанс притягнути до себе гроші.

Ходять чутки, що гроші реагують на ваші думки, бажання і можуть легко прийти в слушний момент. Цього разу ми підготували для вас кілька грошових прикмет. Які, можливо, вбережуть вас від непотрібних витрат та силою думки будуть до вас притягатися. Ні-ні, ніякої магії, лише маленькі деталі, про які ви навряд чи колись замислювались.

Правило перше! ₴ € $

Гроші, як і люди, люблять простір, увагу і звичайно – бути на першому місці! Тому, якщо ви хочете привернути до себе їх любов, то не перевантажуйте гаманець дріб’язком, візитками, чеками та фото з рідними. Всьому має бути своє місце: фото у рамці, візитки у візитниці, а чеки у смітнику. Якщо ви, звичайно, не ведете підрахунки покупок. До речі, про підрахунки. Не тримайте гаманець порожнім, адже він може притягнути лише бідність.

І ще… отримали зарплату – не біжіть відразу у магазин. Гроші мають переночувати у вашому гаманці.

Правило друге! ₴ € $

Якщо ви стали для когось боржником, то ні в якому разі не віддавайте гроші ввечері, лише вранці. Однак, якщо вже так трапилось, то не варто передавати з рук в руки. Краще складіть їх навпіл і покладіть складеним кінцем від вас на тумбочку або ж підлогу, але не на кухонний стіл.

І пам’ятайте, брати гроші краще лівою рукою, а от віддавати – правою.

Правило третє! ₴ € $

Щоб не прожити все життя з дріб’язком у гаманці, потрібно назбирані копійки за тиждень віддати жебракам. І головне, зробити це потрібно у неділю. Не жалійте, монети відійдуть, а купюри лише прибавляться.

Якщо в будинку ще лишилися монети, то необхідно розкидати їх по кутках. Але не перестарайтеся, лише кілька монет:)

Якого кольору повинен бути гаманець?

Форма і колір гаманця – теж впливають на те, чи будуть гроші частими гостями у вашій кишені. Гроші не люблять бути зім’ятими і лежати «де попало». Тому, коли обираєте дім для вашого статку, ідеально підійде довгий гаманець та ще й з багатьма відділеннями. Складати потрібно від менших купюр до більших лицевою стороною. Просто гроші люблять, коли ви відкриваєте гаманець і не дивитесь їм «у спину».

Якщо ви власник грошей різних національностей, то кладіть їх в окремі відділи.

Колір краще обирати: червоний, чорний, коричневий, срібний, зелений або ж золотистий. Якщо обрати, для прикладу, синій, то це може призвести швидше до втрати, а не до примноження.

Всі ми любимо гроші, а особливо, коли їх багато. Тому прислухайтеся до порад, можливо, уже незабаром вам неабияк пощастить.

Алла Гичка

Також читайте: Тури вихідного дня: топ-3 напрямки по Україні

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.