Як позбутися комплексів і полюбити себе

Майже кожна друга людина має комплекси. Тільки хтось їх намагається всіляко приховати, а хтось сприймає це як плюси. І другий варіант кращий за перший. Отож, давайте розберемось, як побороти підсвідомий страх і полюбити себе з усіма плюсами і мінусами.

Психологічний комплекс, як відомо, має негативний вплив. Він проявляється на поведінці людини і заважає повноцінно жити. Це, так би мовити, больова точка. Розмови, яких ви уникаєте. Якщо на неї випадково натиснути, то людину можна спровокувати на неочікувану поведінку. Зізнавайтеся, впізнаєте себе?!

«Комплекс неповноцінності – це глибинне відчуття, уявлення людини, що з нею щось не так. Слід відмітити, що людина і справді може бути гіршою у чомусь за інших, однак у випадку комплексів, оцінювання людиною себе і власних здібностей – викривлене», – пояснює практикуючий психолог Павло Обривкін.

Проблема у тому, що усі ми любимо «понишпоритись» у собі і пошукати вади. Однак забуваємо головне: інші у вас їх можуть і не помічати. Тобто ми самі придумуємо собі проблеми, яких, за великим рахунком, нема.

Як проявляється комплекс неповноцінності?

Комплекс неповноцінності умовно поділяють на два типи. Перший: «Для чого мені щось робити, якщо все одно нічого не вийде». І другий – це спроба подолання цього відчуття шляхом досягнень. Доведення самому собі та іншим, що ми на щось спроможні. І часто за успішними людьми стоїть глибинне відчуття власної незначущості, зазначив експерт. Загалом, перший і другий тип об’єднує одне: «я – ніщо».

Як позбутися комплексів?

Є два шляхи вирішення: внутрішній і зовнішній. Перший – це глибинний самоаналіз за допомогою психотерапевта, другий – поверхневий самоаналіз. Мова йде про пошук зовнішніх змін. Дівчата, я не про зачіску, раптом що:)

«Це спроба розібратися у собі: що посилює ваші переживання, які люди, яка поведінка, які ситуації їх провокують. А що, навпаки, змушує вас почуватися краще. Цей шлях складніший. Адже у психіці людини існує досить багато захисних механізмів, які самотужки обійти доволі важко», – додав практикуючий психолог Павло Обривкін.

І мої вам поради для вирішення так званої проблеми…

У першу чергу, викресліть зі свого «списку друзів» тих, хто несе на вас негативний вплив. Полегшення гарантоване відразу.

Повірте у себе самі! Саме ви є джерелом натхнення і внутрішніх змін. Спробуйте зрозуміти, що ви нічим не гірші від інших. У деяких випадках, навіть кращі.

Не розчаровуйтесь, що у вас щось не виходить. Нехай це буде стимулом йти лише вперед.

Не бійтеся, що над вами буде хтось насміхатися. Пам’ятайте, сміється той, хто сміється останній.

І на останок, не намагайтеся усім догодити.

Полюбіть себе і станьте кращим для самого себе. Удосконалюйтесь кожного дня. Не шукайте кращих і гірших за вас. Адже ви – лише в одному екземплярі. І точної копії не віднайти. Не бійтеся змін. Будьте щасливі і любіть себе такими, які ви є. Адже ви – найкращі!

Алла Гичка

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