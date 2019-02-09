Як позбутися залежності від солодкого: 5 секретів

Залежність від солодкого – річ надзвичайно підступна. Зловживання цукерками й тістечками загрожує не лише зайвими кілограмами, але й цілим списком проблем зі здоров’ям. Серед них – цукровий діабет, карієс, проблемна шкіра та навіть безпліддя.
5 причин їсти менше солодкого:
- Ви забудете про безсоння
- Зникне відчуття хронічної втоми, ви станете більш енергійними
- Покращиться стан шкіри
- Зменшаться або зникнуть прояви алергії
- Знизиться ризик розвитку хронічних захворювань
Ми не пропонуємо повністю відмовитися від смаколиків. Іноді можна побалувати себе смачненьким. Втім, ключове слово тут – іноді.
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Чим замінити цукерки та печиво?
Натуральний мед – універсальний замінник цукру. Він містить цілий спектр корисних вітамінів, мікроелементів та незамінних амінокислот. Має сильні противірусні, антибактеріальні та протигрибкові властивості. Та ще й від застуди захищає. Головне – не кладіть мед у гарячі напої (за температури вище 40 градусів мед втрачає свою цінність). І перед вживанням обов’язково переконайтесь, що у вас немає на нього алергії.
Фрукти і сухофрукти – яблука, банани, персики, сливи, полуниця… А ще – ізюм, інжир, курага, фініки та горіхи… Вибір такий, що аж очі розбігаються! 🙂 Обирайте фрукти по смаку і по сезону – і заряджайтесь вітамінами!
Желе – от тільки не з сухого порошку, що продається з в супермаркетах, а з натурального соку. Такий десерт містить у собі желатин, пектин або агар-агар. Всі ці желюючі речовини очищують кишечник і виводять токсини з організму. Також у складі желе міститься гліцин, який є відмінною профілактику артриту.
І ще кілька секретів…
- Захотілося солодкого? Жуйте м’яту! За словами дієтологів, її смак та аромат здатні усувати голод.
- Усі ваші думки все одно обертаються навколо шоколадного батончика? Спробуйте відволіктися, щоб просто про нього забути. Наприклад, включіть гостросюжетний фільм, подзвоніть мамі або почитайте цікаву книгу.
- Їжте більше білкової їжі – горіхи, кисломолочний сир, яйця, рибу. Це ключ до збалансованого цукру в крові.
- Висипайтесь! Недостаток сну стимулює тягу до простих вуглеводів, а отже – змушує нас їсти солодке. Таким чином організм намагається компенсувати нестачу енергії.
- Пийте не менше двох літрів чистої води на день. Оскільки жажда часто маскується під голод і провокує нас на нові й нові «солодкі злочини».
Аліна Воронкова
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