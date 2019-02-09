Як позбутися залежності від солодкого: 5 секретів

Залежність від солодкого – річ надзвичайно підступна. Зловживання цукерками й тістечками загрожує не лише зайвими кілограмами, але й цілим списком проблем зі здоров’ям. Серед них – цукровий діабет, карієс, проблемна шкіра та навіть безпліддя.

5 причин їсти менше солодкого:

Ви забудете про безсоння

Зникне відчуття хронічної втоми, ви станете більш енергійними

Покращиться стан шкіри

Зменшаться або зникнуть прояви алергії

Знизиться ризик розвитку хронічних захворювань

Ми не пропонуємо повністю відмовитися від смаколиків. Іноді можна побалувати себе смачненьким. Втім, ключове слово тут – іноді.

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Чим замінити цукерки та печиво?

Натуральний мед – універсальний замінник цукру. Він містить цілий спектр корисних вітамінів, мікроелементів та незамінних амінокислот. Має сильні противірусні, антибактеріальні та протигрибкові властивості. Та ще й від застуди захищає. Головне – не кладіть мед у гарячі напої (за температури вище 40 градусів мед втрачає свою цінність). І перед вживанням обов’язково переконайтесь, що у вас немає на нього алергії.

Фрукти і сухофрукти – яблука, банани, персики, сливи, полуниця… А ще – ізюм, інжир, курага, фініки та горіхи… Вибір такий, що аж очі розбігаються! 🙂 Обирайте фрукти по смаку і по сезону – і заряджайтесь вітамінами!

Желе – от тільки не з сухого порошку, що продається з в супермаркетах, а з натурального соку. Такий десерт містить у собі желатин, пектин або агар-агар. Всі ці желюючі речовини очищують кишечник і виводять токсини з організму. Також у складі желе міститься гліцин, який є відмінною профілактику артриту.

І ще кілька секретів…

Захотілося солодкого? Жуйте м’яту! За словами дієтологів, її смак та аромат здатні усувати голод.

Усі ваші думки все одно обертаються навколо шоколадного батончика? Спробуйте відволіктися, щоб просто про нього забути. Наприклад, включіть гостросюжетний фільм, подзвоніть мамі або почитайте цікаву книгу.

Їжте більше білкової їжі – горіхи, кисломолочний сир, яйця, рибу. Це ключ до збалансованого цукру в крові.

Висипайтесь! Недостаток сну стимулює тягу до простих вуглеводів, а отже – змушує нас їсти солодке. Таким чином організм намагається компенсувати нестачу енергії.

Пийте не менше двох літрів чистої води на день. Оскільки жажда часто маскується під голод і провокує нас на нові й нові «солодкі злочини».

Аліна Воронкова

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