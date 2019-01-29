Як користуватись електронним кабінетом водія?

Більше місяця в Україні працює електронний кабінет водія. Розробники запевняють, стояти в довжелезних чергах більше не доведеться.

Для чого потрібен електронний кабінет водія?

Відтепер водії мають змогу отримати більшість послуг онлайн. Це стало можливим завдяки електронному кабінету водія – онлайн сервісу, який містить повну інформацію про ваш автомобіль. Щоправда, поки він працює у тестовому режимі. Розробка сервісного центру МВС покликана зекономити людям час та викорінити корупцію, адже працює без людського втручання в автоматичному режимі. При цьому сервіс не надає конфіденційної інформації, наголошують у МВС.

Як зареєструватися?

Для початку роботи в електронному кабінеті водія, потрібно зареєструватися та пройти ідентифікацію. Підтвердити свою особу можна кількома способами. Наприклад, цифровим підписом, який знаходиться на зовнішньому носії, флешці. Або авторизуватися можливо через MobileID. Для активації послуги потрібно звернутися до центру обслуговування клієнтів вашого мобільного оператора або через BankID за таким же принципом. Під час авторизації варто вказати електронну пошту для сповіщень та номер мобільного телефону. До запровадження програми водію необхідно прийти в територіальний сервісний центр.

Що шукати?

Завдяки оцифровці даних, автовласник може переглянути інформацію вдома. Наприклад, про водійське посвідчення або дізнатися технічну характеристику, право власності чи історію авто. Або записатися в електронну чергу в сервісний центрі МВС та дізнатися про вільний номерний знак і замовити його онлайн. Також через електронний кабінет водія можна оплатити адміністративні штрафи за порушення правил дорожнього руху, які зберігаються на єдиному сервері.

Як отримати детальну інформацію?

Якщо ви хочете отримати більш детальну інформацію, потрібно скористатися так званим VIN-кодом – це ідентифікаційний код машини, який намальований під капотом. Наприклад, про останню операцію, яку проводили з автівкою, дату та місце останньої реєстрації.

Скільки коштує?

За дані з вас не візьмуть ані копійки. Проте, за деякі послуги все ж таки доведеться заплатити адміністративний збір – приблизно 50 гривень. Якщо ви хочете купити машину на вторинному ринку, то за невеликі гроші водій може відстежити онлайн кількість попередніх власників. Для того, щоб переконатися, що вона не була бита та пофарбована, можна перевірити у тому ж електронному кабінеті водія.

Звісно, в соцмережах люди часом нарікають на роботу електронного кабінету. Мовляв, сервіс підвисає або не з першого разу можна авторизуватися. Проте, розробники не заперечують, що є над чим працювати. Головне, щоб після завершення тестування вони зробити сервіс кращим.

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