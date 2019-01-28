Як почати бігати зранку: практичні поради

Напевно, кожен із нас мріє про струнке, підтягнуте тіло. Однак для цього зовсім не потрібно бігти у спортзал, потрібно просто почати бігати! Давайте розберемось, чому експерти так рекомендують біг.

«Коли ми бігаємо, то стимулюємо обмін речовин і забезпечуємо процес живлення клітин киснем. Це хороша профілактика серцево-судинних захворювань», – каже експерт з легкої атлетики Ігор Бронніков.

Біг сприяє покращенню загального тонусу, підвищує самооцінку, знижує ризик інсультів, покращує травлення і роботу серця, а ще – зміцнює імунітет.

Коли і де бігати?

Краще за все бігати вранці перед сніданком, говорять експерти. Але в такому випадку йдеться про нетривалі, низькоінтенсивні забіги тривалістю не більше 15 хвилин. Також добре бігати і ввечері, це дуже корисно для дихальної системи і судин головного мозку. Однак тренуватися потрібно не пізніше ніж за 1,5-2 години до сну. Якщо ви новачок у цій справі, то починайте бігати з 15-20 хвилин у повільному темпі.

Бігати краще там, де менше машин. Адже так ми забиваємо свій організм токсинами, важкими металами та іншими речовинами з вихлопних газів автівок.

«Біг по асфальту ні до чого хорошого не призведе. Можна лише травмувати ноги і отримати деформацію сухожилля стопи. Так само сильно страждають коліна, оскільки асфальт позбавлений властивості амортизації, на відміну від більш м’якої поверхні», – зазначив експерт.

Отож, перша порада – бігайте вранці або ввечері по спеціальній резиновій поверхні на стадіоні або ґрунтовій доріжці.

Як підготуватися?

Перед тим, як запланували пробіжку на день, варто розім’ятись: трішки потягнутись, зробити зарядку, зайнятися йогою. Так ви зменшите ризик травмуватися і забезпечите собі вдале тренування.

«Будь-яка фізична активність має бути у задоволення. Біг повинен виконуватись у межах комфорту, якщо на меті стоїть оздоровлення і набір фізичної форми. Бігати до безсилля ні в якому разі не можна, бо так ви лише отримаєте проблеми зі здоров’ям, особливоз серцем», – радить експерт з легкої атлетики Ігор Бронніков.

Яке взуття обрати?

Часто кажуть, що бігати без взуття корисніше, аніж у ньому. Однак дослідження показують протилежне. Лише біг у кросівках забезпечує комфорт суглобам і уникає різкого зіткнення з поверхнею.

Тож обирайте зручне взуття. Кросівки повинні бути легкими, не більше 400 грам, з «дихаючих» матеріалів та еластичною підошвою.

Чи можна їсти перед пробіжкою?

Експерти радять їсти хоча б за дві години до пробіжки. Однак, якщо ви надумали бігати не зранку, і на меті стоїть інтенсивне тренування, то біг на голодний шлунок лише завдасть шкоди. У день тренування варто їсти легку їжу, яка швидко засвоюється.

«Овочі, салати, можна дозволити трохи солодкого, фрукти, якщо сильно захотіли поїсти за півгодини до бігу», – рекомендує Ігор Бронніков.

Можна пити неміцний чай, однак є одне табу: каву не можна! Бо є ризик отримати інсульт. І найголовніше, за 2-3 години до тренування намагайтеся відмовитись від м’яса, особливо червоного: свинина, яловичина. Адже воно засвоюється організмом аж 4-6 годин. Також м’ясо має багате на насичені жири тваринного походження, і саме це призведе до тяжкості, дискомфорту та швидкої втоми від бігу.

І головне…

Пам’ятайте, що наш організм хоче відпочинку так же само, як і навантаження. Тож, не забувайте відпочивати. Краще бігати через день. Так ваш організм встигне і набігатись, і вдосталь відпочити.

Також дивіться: «Неправильні» заняття спортом можуть вас вбити

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.